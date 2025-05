Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf der Kriegsstraße

Karlsruhe (ots)

Ein leichtverletzter Kraftradfahrer war am Mittwochnachmittag die Folge eines Verkehrsunfalls auf der Kriegsstraße, Höhe Lessingstraße. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge fuhr der 17-jährige Rollerfahrer gegen 16:30 Uhr von der Reinhold-Frank-Straße kommend, entlang der Kriegsstraße in Richtung Weinbrennerplatz. Der bislang unbekannte Fahrer eines dunklen Kleinwagens fuhr auf Höhe der Lessingstraße offenbar zeitgleich vom rechten Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr ein. Das veranlasste den Zweiradlenker wohl dazu, auf den linken Fahrstreifen auszuweichen, wo er mit einem in gleicher Fahrtrichtung fahrenden BMW kollidierte und in der Folge stürzte.

Das Leichtkraftrad rollte zunächst weiter und prallte schließlich gegen einen geparkten Mercedes-Benz. Infolge des Unfalls zog sich der 17-Jährige leichte Verletzungen zu, die in einem nahegelegenen Krankenhaus versorgt wurden.

Der Fahrer des dunklen Kleinwagens entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle.

Zeugen, die den Unfallhergang gesehen haben oder Angaben zu dem dunklen Kleinwagen oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizeiinspektion unter der Telefonnummer 0721 94484 -0 in Verbindung zu setzen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

