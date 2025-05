Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Haftrichter erlässt Unterbringungsbeschluss gegen 35-jährigen Tatverdächtigen - Nachtrag zur Meldung vom 06.05.2025 "66-Jähriger nach Angriff verstorben ..."

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Wie berichtet erlag ein 66-jähriger Mann am 06.05.2025 nach einem Angriff mit einem scharfen Gegenstand in einer Sozialunterkunft in Karlsruhe-Daxlanden seinen Verletzungen.

Der 35-jährige Tatverdächtige wurde am 07.05.2025 dem Haftrichter beim Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der einen einstweiligen Unterbringungsbefehl erließ. Dem Mann wird der Tatbestand des Totschlags vorgeworfen. Er wurde einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung überstellt.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass sowohl Opfer als auch der Tatverdächtige Bewohner der Sozialunterkunft waren. Die Obduktion des Getöteten findet im Laufe des 08.05.2025 statt.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Ralf Eisenlohr, Polizeipräsidium Karlsruhe

