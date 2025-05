POL-KA: (KA) Stutensee - Schwerer Verkehrsunfall auf L 560

Polizeipräsidium Karlsruhe

Bei einer Kollision von drei Fahrzeugen auf der L 560 verletzte sich am Mittwochmittag ein beteiligter Autofahrer schwer.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 33-Jähriger mit seinem Toyota gegen 13:30 Uhr auf der Landesstraße 560 von Blankenloch kommend in Fahrtrichtung Büchenau. Auf Höhe der Einmündung des Schloss Stutensee bremste der vor ihm fahrende BMW offenbar aufgrund einer roten Ampel ab. Dies erkannte der 33-Jährige wohl zu spät und fuhr auf den BMW auf. In der weiteren Folge prallte der Toyota nach links von dem BMW ab und kollidierte zusätzlich mit einem auf der Gegenfahrbahn in entgegengesetzter Richtung fahrenden Audi.

Der 38-jährige BMW-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der 33-jährige Unfallverursacher erlitt nach derzeitigem Stand eine Kopfplatzwunde und wurde von einem Rettungswagen zur weiteren Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Der 46-jährige Fahrer des Audis wurde mit schweren Verletzungen an den Beinen von einem weiteren Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert.

Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 30.000 Euro. Beide Fahrbahnen wurden zum Zwecke der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten bis etwa 15:00 Uhr gesperrt.

