POL-HI: E-Scooter gestohlen
Hildesheim (ots)
Harsum (jb) - Am 07.08.25, zwischen 21.20 und 21.27 Uhr entwendete eine männliche Person einen schwarzen E-Scooter der Marke Xiaomi aus dem Fahrradunterstand in der Straße Morgenstern in Höhe des Bahnhofs Harsum. Dieser war dort mit einem Faltschloss gesichert abgestellt worden. Die 14-jährige Geschädigte aus Harsum konnte noch sehen, wie eine männliche Person, ca. 17-21 Jahre mit ihrem E-Scooter wegfuhr. Die Fluchtrichtung ist bislang unklar.
Hinweise erbittet die Polizei unter 05066/9850.
