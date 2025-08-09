PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B6 bei Heersum

Hildesheim (ots)

HEERSUM (ste) -

Am 09.08.2025, gegen 05:45 Uhr, ist es auf der Bundesstraße B6 zwischen den Ortschaften Heersum und Wendhausen zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Nach jetzigem Ermittlungsstand kommt der 35-Jährige Fahrzeugführer aus der Gemeinde Holle mit seinem Pkw Seat Ibiza auf einem geraden Streckenabschnitt nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei fährt er frontal gegen einen massiven Baum. Trotz sofort eingeleiteter Rettungs- und Reanimationsmaßnahmen verstarb der Unfallbeteiligte noch an der Unfallstelle. Der Pkw war stark deformiert und erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. Der Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war die Untere Wasserbehörde des Landkreises Hildesheim vor Ort. Die Unfallstelle wurde im Zeitraum von 05:55 Uhr bis 09:30 Uhr vollgesperrt. Neben der Polizei waren zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Holle, Grasdorf und Heersum im Einsatz. Die Unfallaufnahme erfolgte mit einem speziellen Photoscan-Verfahren. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an und sind bislang ungeklärt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter Tel. 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 19:41

    POL-HI: Brand im Vorgarten

    Hildesheim (ots) - Alfeld - (uz) Am 08.08.2025, gegen 12:20 Uhr, entfernte eine Anwohnerin mit einem Gasbrenner Unkraut in ihrem Vorgarten. Dadurch fing ein Nadelbaum Feuer und brannte. Die Anwohnerin und ihre Angehörigen versuchten, das Feuer selbstständig zu löschen. Das Feuer konnte letztendlich durch die freiwillige Feuerwehr gelöscht werden, sodass es sich nicht weiter ausbreitete und nichts weiter zu Schaden gekommen ist. Es wurde niemand durch das Feuer verletzt. ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 19:22

    POL-HI: E-Scooter gestohlen

    Hildesheim (ots) - Harsum (jb) - Am 07.08.25, zwischen 21.20 und 21.27 Uhr entwendete eine männliche Person einen schwarzen E-Scooter der Marke Xiaomi aus dem Fahrradunterstand in der Straße Morgenstern in Höhe des Bahnhofs Harsum. Dieser war dort mit einem Faltschloss gesichert abgestellt worden. Die 14-jährige Geschädigte aus Harsum konnte noch sehen, wie eine männliche Person, ca. 17-21 Jahre mit ihrem E-Scooter wegfuhr. Die Fluchtrichtung ist bislang unklar. ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 15:00

    POL-HI: Diebstahl von Ladekabeln an E-Ladesäulen - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (lud) In der Nacht des 08.08.2025, im Tatzeitraum von 00:00 Uhr bis 01:00 Uhr, kam es zum Diebstahl von vier Ladekabeln, welche sich an E-Ladesäulen befunden hatten. Die tatbetroffenen Ladesäulen befinden sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße Ahnepaule 2 in 31162 Bad Salzdetfurth. Nach bisherigem Ermittlungsstand schnitten die bislang unbekannten Täter die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren