Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B6 bei Heersum

Hildesheim (ots)

HEERSUM (ste) -

Am 09.08.2025, gegen 05:45 Uhr, ist es auf der Bundesstraße B6 zwischen den Ortschaften Heersum und Wendhausen zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Nach jetzigem Ermittlungsstand kommt der 35-Jährige Fahrzeugführer aus der Gemeinde Holle mit seinem Pkw Seat Ibiza auf einem geraden Streckenabschnitt nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei fährt er frontal gegen einen massiven Baum. Trotz sofort eingeleiteter Rettungs- und Reanimationsmaßnahmen verstarb der Unfallbeteiligte noch an der Unfallstelle. Der Pkw war stark deformiert und erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. Der Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war die Untere Wasserbehörde des Landkreises Hildesheim vor Ort. Die Unfallstelle wurde im Zeitraum von 05:55 Uhr bis 09:30 Uhr vollgesperrt. Neben der Polizei waren zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Holle, Grasdorf und Heersum im Einsatz. Die Unfallaufnahme erfolgte mit einem speziellen Photoscan-Verfahren. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an und sind bislang ungeklärt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter Tel. 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell