POL-HI: Motorrad gestohlen
Hildesheim (ots)
Nordstemmen (jb) - Zwischen dem 09.08.25, 19.30 Uhr, und 10.08.25, 0.30 Uhr wurde in der Nelkenstraße ein Motorrad entwendet.
Die orangefarbene KTM Enduro aus Pinneberg stand auf der Straße zwischen geparkten Pkws vor einem Mehrfamilienhaus. Der Schaden wird auf 10000 Euro geschätzt.
Personen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850
