Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PKW ohne Haftpflichtversicherung

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth/BAB7 (fau) Bereits am Freitag gegen 15:30 Uhr fiel einer Streife der Autobahnpolizei ein PKW in nicht mehr allzu gutem Allgemeinzustand auf. Bei der nun folgenden Kontrolle konnte durch die eingesetzten Kräfte festgestellt werden, dass der PKW seit längerem nicht mehr versichert war. Die 47-Jährige Frau aus Laatzen versicherte mehrfach die offenen Forderungen bezahlt zu haben. Auch ein Anruf bei ihrer Versicherung bestätigte ihr, dass sie keinen Versicherungsschutz für diesen PKW besitzen würde. Auch mit dieser Auskunft war sie nicht ganz einverstanden. Kurzum: Die Kennzeichen und die ZB 1 wurden vor Ort entwertet. Die Weiterfahrt untersagt.

