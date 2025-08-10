Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer bei Bockenem

Hildesheim (ots)

Bockenem (kuc) - Am Sonntag, den 10.08.2025, gegen 10:15 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 329 zwischen Wohlenhausen und Ammenhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 58-jähriger Motorradfahrer aus Kirchlinteln die K329 aus Wohlenhausen kommend in Fahrtrichtung Ammenhausen. Dabei kollidierte er mit einem Kleintransporter, dessen 34-jähriger Fahrer aus Bockenem auf der Fahrbahn wendete. Infolge des Zusammenstoßes kam das Motorrad von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach der Erstversorgung, unter Einbindung eines Rettungshubschraubers, in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die K329 vollständig gesperrt werden.

