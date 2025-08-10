PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer bei Bockenem

POL-HI: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer bei Bockenem
  • Bild-Infos
  • Download

Hildesheim (ots)

Bockenem (kuc) - Am Sonntag, den 10.08.2025, gegen 10:15 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 329 zwischen Wohlenhausen und Ammenhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 58-jähriger Motorradfahrer aus Kirchlinteln die K329 aus Wohlenhausen kommend in Fahrtrichtung Ammenhausen. Dabei kollidierte er mit einem Kleintransporter, dessen 34-jähriger Fahrer aus Bockenem auf der Fahrbahn wendete. Infolge des Zusammenstoßes kam das Motorrad von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach der Erstversorgung, unter Einbindung eines Rettungshubschraubers, in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die K329 vollständig gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 10.08.2025 – 15:09

    POL-HI: Verkehrsunfall mit Sperrung der B6

    Hildesheim (ots) - Sarstedt (bub) - Am 10.08.2025, gegen 11:45 Uhr, ereignete sich in Sarstedt ein Verkehrsunfall auf der B6, Höhe der Helperder Straße. Ein 20-Jähriger aus Jade fuhr mit seinem VW Polo und zwei Beifahrern auf der B6 aus Hannover in Richtung Sarstedt. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit dem Peugeot 5008 eines 37-Jährigen aus Höxter, welcher aus der Helperder Straße auf die B6 bog. In dem Peugeot ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 11:59

    POL-HI: PKW ohne Haftpflichtversicherung

    Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth/BAB7 (fau) Bereits am Freitag gegen 15:30 Uhr fiel einer Streife der Autobahnpolizei ein PKW in nicht mehr allzu gutem Allgemeinzustand auf. Bei der nun folgenden Kontrolle konnte durch die eingesetzten Kräfte festgestellt werden, dass der PKW seit längerem nicht mehr versichert war. Die 47-Jährige Frau aus Laatzen versicherte mehrfach die offenen Forderungen bezahlt zu haben. Auch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren