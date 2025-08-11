PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mann randaliert in Giesen und löst Polizeieinsatz aus

Hildesheim (ots)

GIESEN - (jpm) Ein offenbar psychisch verwirrter Mann hat am frühen Samstagnachmittag (09.08.2025) einen Einsatz in Giesen ausgelöst.

Gegen 13:50 Uhr meldeten Anwohner, dass der 40-Jährige mit einem Baseballschläger auf der Straße herumgelaufen sei und herumgeschrien habe.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich der Mann bereits in ein Haus zurückgezogen. Aus einem Fenster stieß er fortlaufend Beleidigungen und Drohungen aus. Zudem schlug er mit dem Baseballschläger gegen das Haus, wobei zwei Fensterscheiben zu Bruch gingen.

Die eigesetzten Kräfte betraten das Haus und nahmen den 40-Jährigen in Gewahrsam. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand. Zwei Beamte wurden leicht verletzt.

Abschließend wurde der Mann in ein Fachkrankenhaus eingewiesen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

