Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Autotransporter mit erheblichen Mängeln

Hildesheim (ots)

Bockenem/BAB 7 (fau) Am 12.08.2025, gegen 11:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei einen Autotransporter mit Anhänger auf der BAB 7. Aufgefallen war das Gespann, da die lichttechnische Einrichtung am Anhänger ohne Funktion war. Bei der Anschließenden Kontrolle auf einem Parkplatz nahe der Autobahn im Bereich Bockenem stellten die Beamten erhebliche Mängel an den Reifen des Anhängers fest. 3 von 6 Reifen mussten beanstandet werden. Die Mindestprofiltiefe wurde unterschritten und bei einem Reifen war die Stahlkarkasse zu sehen. Die Fahrt für den 27-Jährigen war somit beendet. Erst nachdem alle Mängel behoben sind, darf die Fahrt fortgesetzt werden. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

