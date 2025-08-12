PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 58-Jähriger bei Angriff in der Nordstadt schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Nach einem Angriff auf einen 58-Jährigen, zu dem es am vergangenen Freitag (08.08.2025) gegen 18:15 Uhr in der Straße Hochkamp kam, ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Raubdelikts und sucht mögliche Zeugen.

Bislang vorliegenden Erkenntnissen zufolge ereignete sich die Tat im Eingangsbereich eines Wohnhauses zwischen der Hasestraße und der Leunisstraße. Hier sei das Opfer durch zwei Männer von hinten attackiert, ins Treppenhaus gedrängt und zusammengeschlagen worden. Dabei sollen die Unbekannten versucht haben, dem 58-Jährigen sein Mobiltelefon und die Geldbörse abzunehmen, was ihnen jedoch nicht gelungen sei. Anschließend seien die Täter in unbekannte Richtung geflohen.

Das Opfer wurde bei dem Angriff schwer verletzt und später stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

Zur Beschreibung der Täter liegen nur wenige Angaben vor. Es soll sich wahrscheinlich um jüngere Männer gehandelt haben. Sie sollen schlank und etwa 170-180 cm groß sein. Zudem seien sie maskiert gewesen.

Der 58-Jährige sei vor der Tat zunächst im Lidl-Markt in der Steuerwalder Straße gewesen. Anschließend sei er durch den Friedrich-Nämsch-Park zum Hochkamp gegangen. Möglicherweise sind ihm die Unbekannten gefolgt.

Zeugen, die etwas beobachtet haben oder sonstige Hinweise im Zusammenhang mit der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

