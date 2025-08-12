Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz der Polizeiwache Soest

Soest (ots)

Am gestrigen Montag (11.08.2025) haben Einsatzkräfte der Polizeiwache in Soest einen Schwerpunkteinsatz am Bahnhofsvorplatz und in der Innenstadt durchgeführt.

Insgesamt wurden 62 Personen- und Verkehrskontrollen durchgeführt.

Dabei wurden drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln durchgeführt. Neben diverser Verstöße im Straßenverkehr, bei denen neun Verwarngelder erhoben worden sind, wurde bei einer Kontrolle eines E-Scooter Fahrers festgestellt, dass das Fahrzeug als gestohlen einlag.

Gegen 16:50 Uhr wurde der 23-jährige Mann aus Soest in der Nötten-Brüder-Wallstraße angehalten und kontrolliert. Der Soester gab an, sich den Scooter nur von einem Freund geliehen zu haben. Dessen Namen wollte er allerdings nicht nennen.

Bei der weiteren Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der Fahrer das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hat. Schlussendlich wurde bei der Durchsuchung des Soesters eine nicht auf ihn ausgestellte Bankkarte gefunden, dessen Herkunft am gestrigen Tag nicht abschließend geklärt werden konnte.

Dazu laufen die Ermittlungen.

