PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz der Polizeiwache Soest

Soest (ots)

Am gestrigen Montag (11.08.2025) haben Einsatzkräfte der Polizeiwache in Soest einen Schwerpunkteinsatz am Bahnhofsvorplatz und in der Innenstadt durchgeführt.

Insgesamt wurden 62 Personen- und Verkehrskontrollen durchgeführt.

Dabei wurden drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln durchgeführt. Neben diverser Verstöße im Straßenverkehr, bei denen neun Verwarngelder erhoben worden sind, wurde bei einer Kontrolle eines E-Scooter Fahrers festgestellt, dass das Fahrzeug als gestohlen einlag.

Gegen 16:50 Uhr wurde der 23-jährige Mann aus Soest in der Nötten-Brüder-Wallstraße angehalten und kontrolliert. Der Soester gab an, sich den Scooter nur von einem Freund geliehen zu haben. Dessen Namen wollte er allerdings nicht nennen.

Bei der weiteren Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der Fahrer das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hat. Schlussendlich wurde bei der Durchsuchung des Soesters eine nicht auf ihn ausgestellte Bankkarte gefunden, dessen Herkunft am gestrigen Tag nicht abschließend geklärt werden konnte.

Dazu laufen die Ermittlungen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 08:35

    POL-SO: Einbruch in Lagerhalle

    Wickede (Ruhr) (ots) - In der Zeit zwischen dem 10. August, 23:30 Uhr und dem 11. August, 07:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der Straße "An der Kuckelburg" ein. Die Unbekannten öffneten gewaltsam eine Tür zur Halle, um sich Zutritt zu verschaffen. Nach ersten Ermittlungen wurde kein Diebesgut entwendet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02922/91000 bei ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 08:17

    POL-SO: BMW von Autohaus-Parkplatz gestohlen

    Soest (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Sonntagabend einen Pkw vom Parkplatz eines Autohauses an der Arnsberger Straße in Soest gestohlen. Dabei handelt es sich um einen schwarzen BMW IX Drive 45 im Wert von etwa 95.000 Euro mit dem amtlichen Kennzeichen "SO-ES 88E". Auf Videoaufzeichnungen ist zu sehen, wie ein mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer kurzen, hellen Hose und schwarzen Schuhen bekleideter Mann kurz ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 08:14

    POL-SO: Zwei Tatverdächtige nach Diebstahl aus Rohbau festgenommen

    Soest (ots) - In der Nacht zu Dienstag (12. August 2025) nahm die Polizei zwei Männer nach einem Diebstahl aus einem Rohbau in der Innenstadt von Soest fest. Gegen 01:17 Uhr meldete ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, dass sich unbefugte Personen auf einer Baustelle am Grandweg aufhielten. Diese konnte der Mitarbeiter über die Videobeobachtung sehen. Die Polizei konnte die beiden Tatverdächtigen auf der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren