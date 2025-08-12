PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: BMW von Autohaus-Parkplatz gestohlen

Soest (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Sonntagabend einen Pkw vom Parkplatz eines Autohauses an der Arnsberger Straße in Soest gestohlen. Dabei handelt es sich um einen schwarzen BMW IX Drive 45 im Wert von etwa 95.000 Euro mit dem amtlichen Kennzeichen "SO-ES 88E".

Auf Videoaufzeichnungen ist zu sehen, wie ein mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer kurzen, hellen Hose und schwarzen Schuhen bekleideter Mann kurz nach 22 Uhr den Schlüssel des Fahrzeugs aus dem Schlüsseleinwurf des Autohauses nahm und mit dem Wagen davon fuhr. Der Schlüsseleinwurf war zuvor so präpariert worden, dass der Schlüssel noch greifbar war.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Verbleib des Autos machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 08:14

    POL-SO: Zwei Tatverdächtige nach Diebstahl aus Rohbau festgenommen

    Soest (ots) - In der Nacht zu Dienstag (12. August 2025) nahm die Polizei zwei Männer nach einem Diebstahl aus einem Rohbau in der Innenstadt von Soest fest. Gegen 01:17 Uhr meldete ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, dass sich unbefugte Personen auf einer Baustelle am Grandweg aufhielten. Diese konnte der Mitarbeiter über die Videobeobachtung sehen. Die Polizei konnte die beiden Tatverdächtigen auf der ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 08:01

    POL-SO: Tatverdächtiger nach Betrug in Apotheke festgenommen

    Soest/Lippstadt (ots) - Am Montagnachmittag (11. August 2025) informierte eine Mitarbeiterin einer Apotheke in der Rathausstraße in Soest gegen 14:12 Uhr die Polizei, dass sich soeben ein mutmaßlicher Betrüger im Geschäft befinde. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Mann die Apotheke und übergab ein vermutlich gefälschtes Rezept. Die Mitarbeiterin der Apotheke erkannte das und rief die Polizei. Als der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren