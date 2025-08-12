Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: BMW von Autohaus-Parkplatz gestohlen

Soest (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Sonntagabend einen Pkw vom Parkplatz eines Autohauses an der Arnsberger Straße in Soest gestohlen. Dabei handelt es sich um einen schwarzen BMW IX Drive 45 im Wert von etwa 95.000 Euro mit dem amtlichen Kennzeichen "SO-ES 88E".

Auf Videoaufzeichnungen ist zu sehen, wie ein mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer kurzen, hellen Hose und schwarzen Schuhen bekleideter Mann kurz nach 22 Uhr den Schlüssel des Fahrzeugs aus dem Schlüsseleinwurf des Autohauses nahm und mit dem Wagen davon fuhr. Der Schlüsseleinwurf war zuvor so präpariert worden, dass der Schlüssel noch greifbar war.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Verbleib des Autos machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell