Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Tatverdächtige nach Diebstahl aus Rohbau festgenommen

Soest (ots)

In der Nacht zu Dienstag (12. August 2025) nahm die Polizei zwei Männer nach einem Diebstahl aus einem Rohbau in der Innenstadt von Soest fest.

Gegen 01:17 Uhr meldete ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, dass sich unbefugte Personen auf einer Baustelle am Grandweg aufhielten. Diese konnte der Mitarbeiter über die Videobeobachtung sehen.

Die Polizei konnte die beiden Tatverdächtigen auf der Rückseite des Gebäudes stellen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Männer über ein angelehntes Fenster Zutritt zum Gebäude, das sich derzeit in Sanierung befindet.

Sie entwendeten unter anderem zwei Schalldämpfer sowie rund 30 Rohrbauteile. Die beiden Beschuldigten im Alter von 46 und 47 Jahren aus Werl, bzw. Soest, wurden zur Identitätsfeststellung zur Polizeiwache Soest gebracht und anschließend zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort, weitere Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell