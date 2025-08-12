Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zigarettenautomat gesprengt

Lippstadt (ots)

In der Nacht zu Montag wurde in Lippstadt-Lipperbruch ein Zigarettenautomat gesprengt. Anwohner der Mastholter Straße wurden gegen 3.20 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Ein oder mehrere unbekannte Täter hatten den Zigarettenautomaten in Höhe von Hausnummer 110 gesprengt. Dazu wurde mutmaßlich ein Gasgemisch verwendet.

Der Automat wurde durch die Sprengung völlig zerstört. Trümmerteile wurden mehrere Meter weit geschleudert. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten der oder die Täter eine bislang unbekannte Menge an Zigaretten und Bargeld.

Ein Zeuge beobachtete wenige Minuten nach der Sprengung einen dunkel gekleideten Radfahrer, der am Tatort angehalten und etwas von der Straße aufgehoben habe. Weitere Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell