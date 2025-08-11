Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Hattropholsen - Zigarettenautomat aufgebrochen

Soest (ots)

Am vergangenen Samstag wurde die Polizei in die Borgelner Straße gerufen. Dort war einem Zeugen ein aufgebrochener Zigarettenautomat aufgefallen. Die Beamten vor Ort stellten fest, dass die Schließvorrichtung des Automaten vermutlich mit einem Winkelschleifer oder ähnlichem Werkzeug gewaltsam aufgebrochen wurde und sowohl das Bargeld als auch sämtliche Tabakwaren entwendet wurden. Eine Tatzeit kann nicht benannt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Tat machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921/91000 zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

