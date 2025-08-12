PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Benninghausen - Strohballenbrand

Lippstadt (ots)

In der vergangenen Nacht meldete eine aufmerksame Zeugin gegen 00:00 Uhr einen brennenden Strohballenstapel auf einem Feld in der Benninghauser Straße. Die umgehend alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften den Brand, der sich auf einer Fläche von etwa 40 qm ausbreitete und konnten diesen letztendlich löschen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

