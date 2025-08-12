PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Tatverdächtiger nach Betrug in Apotheke festgenommen

Soest/Lippstadt (ots)

Am Montagnachmittag (11. August 2025) informierte eine Mitarbeiterin einer Apotheke in der Rathausstraße in Soest gegen 14:12 Uhr die Polizei, dass sich soeben ein mutmaßlicher Betrüger im Geschäft befinde.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Mann die Apotheke und übergab ein vermutlich gefälschtes Rezept. Die Mitarbeiterin der Apotheke erkannte das und rief die Polizei. Als der Betrüger nach dem Eintreffen der Polizei von dieser angesprochen wurde, floh er und stieß dabei einen Polizeibeamten zur Seite. Kurz darauf konnte er im Nahbereich, an der Nöttenstraße, durch Polizeikräfte angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Der 22-jährige Tatverdächtige aus Erkrath leistete bei der Festnahme noch Widerstand gegen die Polizeibeamten. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte neben Bargeld auch weitere Gegenstände, die im Zusammenhang mit zurückliegenden Diebstählen in Lippstadt und Soest stehen könnten.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 07:58

    POL-SO: Zigarettenautomat gesprengt

    Lippstadt (ots) - In der Nacht zu Montag wurde in Lippstadt-Lipperbruch ein Zigarettenautomat gesprengt. Anwohner der Mastholter Straße wurden gegen 3.20 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Ein oder mehrere unbekannte Täter hatten den Zigarettenautomaten in Höhe von Hausnummer 110 gesprengt. Dazu wurde mutmaßlich ein Gasgemisch verwendet. Der Automat wurde durch die Sprengung völlig zerstört. ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 10:23

    POL-SO: Soest-Hattropholsen - Zigarettenautomat aufgebrochen

    Soest (ots) - Am vergangenen Samstag wurde die Polizei in die Borgelner Straße gerufen. Dort war einem Zeugen ein aufgebrochener Zigarettenautomat aufgefallen. Die Beamten vor Ort stellten fest, dass die Schließvorrichtung des Automaten vermutlich mit einem Winkelschleifer oder ähnlichem Werkzeug gewaltsam aufgebrochen wurde und sowohl das Bargeld als auch sämtliche Tabakwaren entwendet wurden. Eine Tatzeit kann nicht ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 10:13

    POL-SO: Lippetal-Lippborg - Einbruch in Einfamilienhaus

    Lippetal (ots) - In der Zeit zwischen dem 8. August, 17 Uhr und dem 9. August, 12 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Kirchweg ein. Die Unbekannten hebelten gewaltsam die Terrassentür des Hauses auf, um sich Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Im Anschluss durchsuchten die Einbrecher das gesamte Haus nach Wertgegenständen. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren