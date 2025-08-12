Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Tatverdächtiger nach Betrug in Apotheke festgenommen

Soest/Lippstadt (ots)

Am Montagnachmittag (11. August 2025) informierte eine Mitarbeiterin einer Apotheke in der Rathausstraße in Soest gegen 14:12 Uhr die Polizei, dass sich soeben ein mutmaßlicher Betrüger im Geschäft befinde.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Mann die Apotheke und übergab ein vermutlich gefälschtes Rezept. Die Mitarbeiterin der Apotheke erkannte das und rief die Polizei. Als der Betrüger nach dem Eintreffen der Polizei von dieser angesprochen wurde, floh er und stieß dabei einen Polizeibeamten zur Seite. Kurz darauf konnte er im Nahbereich, an der Nöttenstraße, durch Polizeikräfte angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Der 22-jährige Tatverdächtige aus Erkrath leistete bei der Festnahme noch Widerstand gegen die Polizeibeamten. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte neben Bargeld auch weitere Gegenstände, die im Zusammenhang mit zurückliegenden Diebstählen in Lippstadt und Soest stehen könnten.

Die Ermittlungen dauern an.

