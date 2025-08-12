PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Lagerhalle

Wickede (Ruhr) (ots)

In der Zeit zwischen dem 10. August, 23:30 Uhr und dem 11. August, 07:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der Straße "An der Kuckelburg" ein. Die Unbekannten öffneten gewaltsam eine Tür zur Halle, um sich Zutritt zu verschaffen. Nach ersten Ermittlungen wurde kein Diebesgut entwendet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02922/91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

