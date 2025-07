Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Stadtbahn und PKW - eine Person eingeklemmt

Stuttgart (ots)

- Stadtbahn durch Feuerwehr mittels Nottreppen evakuiert

- Eine Person mit mittelschweren Verletzungen, zwei Personen ambulant versorgt

Mehrere Anrufer meldeten am Dienstagabend gegen 18:35 Uhr den Zusammenstoß zwischen einer Stadtbahn und einem PKW an der Stadtbahnhaltestelle Metzstraße in der Neckarstraße.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine Person in einem stark verformten PKW eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mit hydraulischer Schere und Spreizer befreit werden.

Weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrollierten die verunfallte Stadtbahn und evakuierten die Fahrgäste über Nottreppen. Zwei Fahrgäste zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten durch den Rettungsdienst ambulant behandelt werden.

Die eingeklemmte Person wurde nach einer Erstversorgung vor Ort mit mittelschweren Verletzungen in eine Stuttgarter Klinik transportiert.

Die Feuerwehr Stuttgart war mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Weitere Einsatzkräfte kamen vom Rettungsdienst, der Polizei und der SSB.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Leitungsdienst, Löschfahrzeug

Feuerwache 2: Inspektionsdienst

Feuerwache 3: Rüstzug, Pressesprecher

Feuer- und Rettungswache 5: Feuerwehrkran, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Anschlagmittel

Freiwillige Feuerwehr Stuttgart - Abteilung Degerloch-Hoffeld: Rüstwagen

Rettungsdienst: Zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Krankentransportwagen, ein Leitender Notarzt, ein Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Medical Intervention Car, Kriseninterventionsteam

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell