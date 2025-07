Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Feuerwehr Stuttgart zur Absicherung von Großveranstaltungen und einer Demonstration im Einsatz

Stuttgart (ots)

· Mehrere hunderttausend Teilnehmende in Stuttgart

· Feuerwehr nimmt zusätzliche Einsatzkräfte in Dienst

· Sehr ruhiger Einsatzverlauf für die Feuerwehr Stuttgart

Mehrere Großveranstaltungen und eine Demonstration führten am Samstag zu mehreren hunderttausend Gästen in Stuttgart. Die Feuerwehr Stuttgart beobachtete die Lageentwicklung mit einer Führungsgruppe in der Integrierten Leitstelle, um im Bedarfsfall schnell reagieren zu können. Zudem wurde in der Integrierten Leitstelle ein Sonderleitplatz für Einsätze in den entsprechenden Bereichen eingerichtet.

Für die CSD-Demonstration, aber auch Veranstaltungen wie das Bohnenviertel-Fest und Ballett im Park wurde die Anzahl der Einsatzkräfte auf den zwei Feuerwachen in der Innenstadt erhöht. Während des CSD stand ein Verbindungsbeamter in ständigem Austausch mit den verantwortlichen Personen vor Ort.

Für das Konzert von Iron Maiden stellte die Feuerwehr Stuttgart eine Brandsicherheitswache mit elf Einsatzkräften und zwei Einsatzfahrzeugen auf dem Cannstatter Wasen.

Glücklicherweise verzeichnete die Feuerwehr Stuttgart mit Stand Samstagabend 22 Uhr einen sehr ruhigen Einsatzverlauf.

