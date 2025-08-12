PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Motorradfahrer entzieht sich Verkehrskontrolle

Hildesheim (ots)

Am Dienstag gegen 13:45 Uhr entzog sich ein bislang unbekannter Motorradfahrer einer beabsichtigten Verkehrskontrolle im Bereich des Lamspringer Kreisels.

Eine Streifenwagenbesatzung wurde auf die Maschine aufmerksam, da sie augenscheinlich nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen war, sondern für den Offroad-Bereich vorgesehen ist. Unter anderem fehlte die vorgeschriebene Beleuchtung, die für eine Straßenzulassung zwingend erforderlich ist.

Trotz eindeutiger Anhaltesignale setzte der Fahrer seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort und flüchtete über die Straße Kallenberg in die Feldmark in Richtung Bad Gandersheim. Um keine unbeteiligten Personen zu gefährden, brach die Polizei die Verfolgung wenig später ab.

Die Polizei Bad Salzdetfurth ermittelt nun wegen des Verdachts eines illegalen Straßenrennens sowie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Gesucht wird der Besitzer folgender Maschine:

   - Motocross-Motorrad
   - Keine Beleuchtungseinrichtung
   - Kein Kennzeichen
   - Orange-rote Lackierung

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 20:05

    POL-HI: Unfallflucht auf LIDL-Parkplatz

    Hildesheim (ots) - Bockenem - (hue) Am Dienstag, 12.08.2025, kam es auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes im Schlangenweg in Bockenem zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen einen geparkten Skoda und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Skoda wurde am hinteren Kotflügel zerkratzt und eingedellt. Der ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 18:10

    POL-HI: Brand in einem Einfamilienhaus

    Hildesheim (ots) - Algermissen/ Lühnde (weh) - Am Dienstag, den 12.08.2025, kommt es am Vormittag zu einem Brand in einem Einfamilienhaus im Schachtweg in Lühnde in der Gemeinde Algermissen. Dieser wurde durch einen Nachbarn bemerkt und der Polizei sowie der Feuerwehr mitgeteilt. Letztere konnten den Schwelbrand schnell unter Kontrolle bringen und schließlich löschen. Das Obergeschoss ist jedoch aufgrund der starken ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren