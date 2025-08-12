Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Motorradfahrer entzieht sich Verkehrskontrolle

Hildesheim (ots)

Am Dienstag gegen 13:45 Uhr entzog sich ein bislang unbekannter Motorradfahrer einer beabsichtigten Verkehrskontrolle im Bereich des Lamspringer Kreisels.

Eine Streifenwagenbesatzung wurde auf die Maschine aufmerksam, da sie augenscheinlich nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen war, sondern für den Offroad-Bereich vorgesehen ist. Unter anderem fehlte die vorgeschriebene Beleuchtung, die für eine Straßenzulassung zwingend erforderlich ist.

Trotz eindeutiger Anhaltesignale setzte der Fahrer seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort und flüchtete über die Straße Kallenberg in die Feldmark in Richtung Bad Gandersheim. Um keine unbeteiligten Personen zu gefährden, brach die Polizei die Verfolgung wenig später ab.

Die Polizei Bad Salzdetfurth ermittelt nun wegen des Verdachts eines illegalen Straßenrennens sowie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Gesucht wird der Besitzer folgender Maschine:

- Motocross-Motorrad - Keine Beleuchtungseinrichtung - Kein Kennzeichen - Orange-rote Lackierung

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell