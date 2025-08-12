PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht auf LIDL-Parkplatz

Hildesheim (ots)

Bockenem - (hue) Am Dienstag, 12.08.2025, kam es auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes im Schlangenweg in Bockenem zu einer Verkehrsunfallflucht.

Zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen einen geparkten Skoda und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Skoda wurde am hinteren Kotflügel zerkratzt und eingedellt. Der Schaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Aufgrund des deutlichen Schadens ist davon auszugehen, dass der Verursacher den Anstoß bemerkt haben muss. Es ist zudem möglich, dass Passanten den Vorfall beobachtet haben.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 18:10

    POL-HI: Brand in einem Einfamilienhaus

    Hildesheim (ots) - Algermissen/ Lühnde (weh) - Am Dienstag, den 12.08.2025, kommt es am Vormittag zu einem Brand in einem Einfamilienhaus im Schachtweg in Lühnde in der Gemeinde Algermissen. Dieser wurde durch einen Nachbarn bemerkt und der Polizei sowie der Feuerwehr mitgeteilt. Letztere konnten den Schwelbrand schnell unter Kontrolle bringen und schließlich löschen. Das Obergeschoss ist jedoch aufgrund der starken ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 09:53

    POL-HI: 58-Jähriger bei Angriff in der Nordstadt schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Nach einem Angriff auf einen 58-Jährigen, zu dem es am vergangenen Freitag (08.08.2025) gegen 18:15 Uhr in der Straße Hochkamp kam, ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Raubdelikts und sucht mögliche Zeugen. Bislang vorliegenden Erkenntnissen zufolge ereignete sich die Tat im Eingangsbereich eines Wohnhauses zwischen der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren