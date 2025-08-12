Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht auf LIDL-Parkplatz

Hildesheim (ots)

Bockenem - (hue) Am Dienstag, 12.08.2025, kam es auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes im Schlangenweg in Bockenem zu einer Verkehrsunfallflucht.

Zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen einen geparkten Skoda und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Skoda wurde am hinteren Kotflügel zerkratzt und eingedellt. Der Schaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Aufgrund des deutlichen Schadens ist davon auszugehen, dass der Verursacher den Anstoß bemerkt haben muss. Es ist zudem möglich, dass Passanten den Vorfall beobachtet haben.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell