Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte zünden Sonnenschirme an

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Mittwoch (13.08.2025) haben Unbekannte zwischen 02:30 Uhr und 02:45 Uhr in der Fußgängerzone die Sonnenschirme mehrerer Gastronomiebetriebe angezündet.

Nach ersten Erkenntnissen sind sieben Cafés betroffen. Die Tatorte befinden sich in der Bernwardstraße, der Almsstraße, der Arnekenstraße sowie im Hohen Weg.

Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Von der Polizei wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell