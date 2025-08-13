Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sattelzug viel zu schnell auf der A 7

Hildesheim (ots)

Sarstedt/BAB 7 (hos) Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde am 13.08.2025 ein Sattelzug mit rasanter Fahrweise auf der A 7 in Richtung Hannover gemeldet. Der Sattelzug konnte durch Beamte der Autobahnpolizei Hildesheim gegen 08:20 Uhr angetroffen und auf dem Parkplatz An der Alpe kontrolliert werden.

Im Rahmen der Kontrolle wurde durch die Beamten der Fahrtenschreiber ausgelesen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Sattelzug tatsächlich mit bis zu 114 km/h statt der erlaubten 80 km/h unterwegs war. Weiterhin konnten diverse Verstöße gegen Sozialvorschriften festgestellt werden.

Bei der Überprüfung des Aufliegers konnte festgestellt werden, dass die Ladung nicht gesichert und bereits teilweise verrutscht war. Zudem war ein Reifen derart beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war.

Dem 53 Jahre alten tschechischen Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt bis die Ladung gesichert und der Reifen gewechselt ist. Weiterhin musste er eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich entrichten.

