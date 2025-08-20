POL-PDWIL: Rechte Aufkleber am Sportlerheim
Ürzig (ots)
Im mutmaßlichen Tatzeitraum Samstag, 16.08.2025, 21:00 Uhr, bis Dienstag, 19.08.2025, 19:00 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Personen mehrere Aufkleber mit rechten und ausländerfeindlichen Parolen am Sportlerheim, Sportplatz Wittlicher Straße, angebracht. Die Polizei Bernkastel-Kues hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 06531/95270 oder E-Mail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de.
