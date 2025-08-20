PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Rechte Aufkleber am Sportlerheim

Ürzig (ots)

Im mutmaßlichen Tatzeitraum Samstag, 16.08.2025, 21:00 Uhr, bis Dienstag, 19.08.2025, 19:00 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Personen mehrere Aufkleber mit rechten und ausländerfeindlichen Parolen am Sportlerheim, Sportplatz Wittlicher Straße, angebracht. Die Polizei Bernkastel-Kues hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 06531/95270 oder E-Mail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues
Tel.: 06531/95270
E-Mail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 04:30

    POL-PDWIL: Brand mehrerer Heuballen - Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich

    Dreis (ots) - Am 20.08.2025 gegen 00:30 Uhr kam es zu einem Brand auf einem Feldstück nahe der L141 bei Dreis. Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin bemerkte das Feuer und verständigte die Polizei. Durch die Steifenbesatzung wurde festgestellt, dass ein Stapel Heuballen in Brand geraten ist. Die Feuerwehr kam mit starken Kräften vor Ort und bekam den Brand schnell ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 00:07

    POL-PDWIL: Brand in einem Wohnhaus

    Arzfeld (ots) - Am Dienstag, dem 19.08.2025 um 17:10 Uhr wurde hiesige Dienststelle über einen Brand in einem Wohngebäude in der Ortslage Arzfeld informiert. Durch eine aufmerksame Jugendliche konnte der Brand festgestellt werden, sodass die Feuerwehr gerufen werden konnte. Das Feuer blieb durch das schnelle Eingreifen somit auf ein Zimmer begrenzt. Die gesamte Wohnung wurde aufgrund der Rauchgase jedoch unbewohnbar. Es entstand ein hoher Sachschaden. Verletzt wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren