POL-PDWIL: Rechte Aufkleber am Sportlerheim

Arzfeld (ots) - Am Dienstag, dem 19.08.2025 um 17:10 Uhr wurde hiesige Dienststelle über einen Brand in einem Wohngebäude in der Ortslage Arzfeld informiert. Durch eine aufmerksame Jugendliche konnte der Brand festgestellt werden, sodass die Feuerwehr gerufen werden konnte. Das Feuer blieb durch das schnelle Eingreifen somit auf ein Zimmer begrenzt. Die gesamte Wohnung wurde aufgrund der Rauchgase jedoch unbewohnbar. Es entstand ein hoher Sachschaden. Verletzt wurde ...

