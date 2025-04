Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfallverursacher flüchtete in die Beyerstraße - Polizei sucht Zeugen

Ulm (ots)

Am Freitagabend, gegen 21.30 Uhr, fuhr ein 21-Jähriger in der Wagnerstraße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung mit der Beyerstraße hatte er seinen Opel Corsa an der roten Ampel gestoppt. Bei Grün war er gerade losgefahren, als von links ein grauer Kleinwagen kreuzte und ihn an der Front streifte. Der Kleinwagen war ohne anzuhalten in die Beyerstraße weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser war entweder aus der Thränstraße gekommen oder vom Ehinger Tor her links abgebogen. An dem Opel entstand ein Schaden in Höhe von 1.500 EUR. Zwei weitere Autofahrer, die rechts neben dem Opel an der Ampel standen, hatten kurz mit angehalten. Diese, und weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ulm-West, Tel. 0731/188-3812, zur Klärung des Unfallhergangs und Ermittlung des Flüchtigen, zu melden.

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

