Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Schnaitheim - 22-Jähriger wird von Zug erfasst

Junger Radfahrer missachtet geschlossene Schranke am Bahnübergang

Ulm (ots)

Zu einem tragischen Unfall wurden Polizei und Rettungskräfte am Freitag gegen 18.35 Uhr zum Bahnübergang in der Baindtstraße gerufen. Ein 22-jähriger Radfahrer fuhr von der Mühlstraße kommend in Richtung Heidenheimer Straße. Am Bahnübergang Baindtstraße waren zu diesem Zeitpunkt die Schranken geschlossen. Der 22-Jährige fuhr mit seinem Rad an den geschlossenen Halbschranken vorbei. Hierbei übersah er den, mit hoher Geschwindigkeit heranfahrenden Zug und wurde von diesem erfasst. Der 22-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Polizei Ulm sowie Kräfte der Bundespolizei waren im Einsatz und nahmen die Ermittlungen zum Unfall auf.

+++++++++++++++++++++ 0752504

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell