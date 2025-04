Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - 38-Jähriger fährt in Gartenzaun

Betrunken, ohne Führerschein und ohne zugelassenes Auto

Ulm (ots)

Gegen 22.50 Uhr wurde am Donnerstag die Riedlinger Polizei in die Gammertinger Straße gerufen. Dort wurde durch Anwohner ein Opel Signum im Garten stehend festgestellt. Beim Eintreffen der Streife wurde bekannt, dass ein 38-jähriger Fahrer mit seinem Opel von der Ziegelhüttenstraße in Richtung Gammertinger Straße gefahren war. Im Kreisverkehr bog er in die Gammertinger Straße ab und überfuhr die dortige Verkehrsinsel. Danach führte ihn sein Fahrweg nach rechts von der Fahrbahn ab in die dortigen Gartengrundstücke. Der Opel blieb letztlich im sich dort befindlichen Gartenzaun stehen. Zeugen, die gegenüber der Unfallörtlichkeit standen, konnten der Polizei mitteilen, dass der Fahrer und sein Beifahrer nach dem Unfall ihre Plätze im Auto getauscht hatten. Mit Hilfe der Zeugen konnte der Fahrer zweifelsfrei festgestellt werden. Dieser stand bei der Unfallaufnahme stark unter Alkoholeinfluss. Im Weiteren wurde ermittelt, dass der 38-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem war der Opel Signum nicht zugelassen und versichert. Verletzt wurde bei dem Fahrmanöver zum Glück niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich allerdings auf insgesamt 13.000 Euro. Der 38-Jährige musste seinen Opel der Polizei überlassen, Blut abgeben und sieht nun einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung entgegen.

