POL-UL: UL) Ulm - Hauskatze am Ulmer Eselsberg in Nöten..

Am Donnerstag, gegen 22.00 h befand sich eine Katze in gar misslicher Lage. Nach einem routinemäßigen Streifgang durch ihr Revier fand sich das Tier plötzlich in luftigen Höhen auf einem Hausdach wieder, von welchem es aus eigener Kraft nicht mehr herunterkam. Das sich sorgende Frauchen stellte das Tier in seiner ausweglosen Lage fest und wandte sich deshalb hilfesuchend an die Polizei. Nach ersten Ermittlungen in der Nachbarschaft, sowie einer kurzen Kletterpartie über den Dachboden konnte ein passendes Dachfenster ausgemacht werden, von welchem sich die Katze nur wenige Meter entfernt befand. Durch gutes Zureden sowie den Einsatz von taktischen Leckerlis konnte das Tier schließlich davon überzeugt werden, dass ein Hausdach nicht der richtige Ort für eine Katze ist. So konnte sie von der sichtlich erleichterten Besitzerin in die Arme genommen und zur Begeisterung der versammelten Nachbarschaft in die ihr angestammte Residenz zurückgebracht werden.

