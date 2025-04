Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Dreister Ladendieb ertappt..

Ulm (ots)

Am Donnerstag, gegen 14.25 h, ertappte ein Ladendetektiv einen 56-jährigen Mann mit einer dreisten Masche in einem Einkaufscenter in der Ulmer Weststadt. Der Ladendetektiv konnte beobachten, wie der Dieb in der Textilabteilung mit einem Schuhkarton in die Umkleidekabine ging. Kurze Zeit später kam dieser dann mit den angezogenen Marken Turnschuhen, welche sich zuvor im Schuhkarton befanden wieder heraus. Er legte den Schuhkarton ins Regal zurück. Dieser enthielt nun die getragenen Schuhe des Diebes. Nachdem die Polizei dazu gerufen wurde, stellten die Beamten des Polizeireviers Ulm-West weiter fest, dass sich in seiner Jacke zudem noch gestohlener Schnaps befand. Das Diebesgut hat einen Wert in der Höhe von über 100 EUR. Der Mann sieht nun einer Strafanzeige und einem Hausverbot entgegen.

