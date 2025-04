Polizeipräsidium Ulm

Gegen 18.20 Uhr befuhr am Donnerstag ein 49-Jähriger mit seinem Sprinter die Bundesautobahn 8 von Ulm kommend in Richtung Stuttgart. Auf Höhe des Parkplatzes Widderstall wollte er vom linken auf den mittleren Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah er das Stauende vor ihm und fuhr auf den Skoda eines 61-Jährigen auf. Der Skoda wurde durch den Aufprall auf den linken Fahrstreifen geschleudert und blieb entgegen der Fahrtrichtung stehen. Der Sprinter des 49-Jährigen geriet in der Folge ins Schleudern und fiel auf die Beifahrerseite um. Er kam zwischen dem linken und mittleren Fahrstreifen zum Liegen. Während dieses Vorgangs wurde der VW Bus eines 36-jährigen Fahrers getroffen. Auch dieser kam durch die Wucht des Aufpralls in Schleudern und traf hierbei den Mercedes Benz A-Klasse eines 26-Jährigen. Die A-Klasse wurde schlussendlich nach vorne auf einen 64-jährigen Fordfahrer geschoben. Der Ford erlitt hierbei ebenfalls Beschädigungen. Der 61-jährige Skodafahrer und seine 67-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall schwer verletzt und mussten in umliegende Kliniken verbracht werden. Außer dem Ford mussten alle beteiligten Fahrzeuge abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 100.000 Euro. An der Unfallstelle waren fünf Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber und ein Notarzt eingesetzt. Außerdem waren von den Feuerwehren Merklingen und Laichingen insgesamt 30 Personen und sechs Fahrzeuge vor Ort. Die Richtungsfahrbahn Stuttgart musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Der rechte und mittlere Fahrstreifen musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge zwei Stunden gesperrt werden.

