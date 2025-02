Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Brand eines Reifenhandels

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag, 20.02.2025, gegen 12.30 Uhr, ist es in der Rosenstraße/Ecke Fliederweg zu einem Brand eines Reifenhandels gekommen. Durch das Feuer, welches mittlerweile unter Kontrolle ist, wurde die Werkshalle und ein angerenzendes Bürögebäude erheblich beschädigt. In der Halle hatten sich mehrere Fahrzeuge befunden. Die Fahrzeuge sowie eine größere Anzahl von Reifen wurden ebenfalls Opfer der Flammen. Auch ein angrenzendes Einfamilienhaus wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Zwei Personen wurden durch den Brand leicht verletzt, mussten aber nicht ins Krankenhaus verbracht werden. Der Bereich um den Brandort herum musste weiträumig abgesperrt werden.

Vor Ort waren mehrere Feuerwehren zur Brandbekämpfung eingesetzt.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Angaben über eine ungefähre Schadenshöhe können noch nicht getätigt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell