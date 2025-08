Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Unfall auf der A 6, PM Nr. 3

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6090593 // https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6090792 // https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6090995), ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 09:45 Uhr auf der A 6 zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg in Fahrtrichtung Mannheim ein Verkehrsunfall.

Ein 56-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer war auf dem rechten Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn unterwegs, als er aufgrund einer Staubildung sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremste. Der hinter ihm fahrende 34-jährige VW-Fahrer erkannte dies, ersten Unfallermittlungen zufolge, zu spät und kollidierte mit dem Heck des Mercedes-Benz. Durch die Unterstützung von Einsatzkräften des alarmierten Rettungsdienstes konnte der 34-Jährige sein Fahrzeug schließlich verlassen und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 56-Jährige blieb unverletzt. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge war der VW nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ungefähr 90.000 Euro. Für die Dauer der Rettungsmaßnahme sowie der Unfallaufnahme wurden der rechte und der mittlere Fahrstreifen gesperrt. Der Fahrzeugverkehr wurde auf der linken Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Teilsperrung konnte gegen 11:20 Uhr aufgehoben werden. Die weiteren Unfallermittlungen werden vom Verkehrsdienst Heidelberg, Außenstelle Walldorf durchgeführt.

