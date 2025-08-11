Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Verkehrsunfall mit Linienbus verläuft glimpflich

Recklinghausen (ots)

Am Montagabend (11. August 2025) kam es in der Recklinghäuser-Innenstadt zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses am Busbahnhof Recklinghausen. Eine Person wurde leicht verletzt, drei weitere Personen wurden vorsorglich ebenfalls in Krankenhäuser transportiert.

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 19:45 Uhr zum Europaplatz an den dortigen Busbahnhof alarmiert. Die ersten Notrufe über die Notrufleitung 112 auf der Kreisleitstelle berichteten darüber, dass dort ein Linienbus der Vestischen Verkehrsbetriebe gegen eine Wand gefahren sei. Aufgrund des Meldebilds alarmierte der zuständige Disponent Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes.

Vor Ort hatte ein Linienbus auf der linken Fahrzeugseite den Stützpfeiler eines Gebäudes auf dem Gelände des Busbahnhofs gerammt. Der Bus sowie der Pfeiler waren beschädigt.

Der Busfahrer wurde durch den Unfallhergang leicht verletzt und nach notärztlicher Untersuchung vor Ort durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Drei weitere Personen (hierunter zwei Kinder / Jugendliche), die sich zum Unfallzeitpunkt im Bus befanden, blieben unverletzt, wurden aber rein vorsorglich zur weiteren Abklärung ebenfalls durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Der Stützpfeiler wurde insoweit beschädigt, dass seine Stützfunktion erhalten blieb. Lediglich die äußere Ummantelung des Pfeilers wurde beschädigt. Der Linienbus wurde auf der linken Seite frontal-seitlich schwer beschädigt.

Im Anschluss wurde die Unfallstelle der Polizei zur Einleitung der Unfallursachenermittlung übergeben.

Die Feuerwehr Recklinghausen war mit den Kräften der hauptamtlichen Wachbereitschaft, dem Einsatzleitdienst, sowie zwei RTW, einem KTW und einem Notarzt im Einsatz. Der Rettungsdienst der Stadt Oer-Erkenschwick unterstützte mit einem weiteren RTW vor Ort.

Die Polizei ermittelt zur Unfallursache und Schadenshöhe.

