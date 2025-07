FW-RE: Brand auf Veranda greift auf Wohnhaus über - eine Person schwer verletzt

Feuerwehr Recklinghausen

Brand auf Veranda greift auf Wohnhaus über - eine Person schwer verletzt

Recklinghausen

Am Montagabend (21. Juli 2025) kam es in Recklinghäuser Stadtteil König-Ludwig zu einem Brandereignis, in dessen Zuge eine männliche Person schwer verletzt wurde.

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 18:40 Uhr über die Notrufleitung 112 zur Heinrichstraße alarmiert.

Die ersteintreffenden Kräfte fanden ein ausgedehntes Brandereignis auf der Veranda eines Reihenendhauses vor. Der Brand auf der Veranda hatte, nach anfänglichen Verpuffungen, bereits auf das benachbarte Wohnhaus übergegriffen und bereits alle Geschosse des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Ein männlicher Bewohner (60 Jahre), welcher sich zum Brandausbruch in unmittelbarer Nähe eines Gasgrills befunden hatte, war schwer brandverletzt und musste nach notärztlicher Behandlung vor Ort in ein Spezialkrankenhaus nach Gelsenkirchen transportiert werden.

Zwei Propangasflaschen, die in unmittelbarer Nähe der Brandstelle standen, wurden durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen und wurden vorsorglich gekühlt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand auf der Veranda sowie im Erdgeschoss und im Keller ab. Zudem wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen in allen Geschossen mittels Hochleistungslüftern der Feuerwehr eingeleitet, um das Wohnhaus von Brand- und Rauchgasen zu befreien.

Eine weibliche Person wurde ebenfalls rettungsdienstlich untersucht, galt aber als unverletzt. Eine Ersthelferin wurde zeitweise durch den Rettungsdienst betreut.

Die Löschmaßnahmen der Feuerwehr zogen sich bis 21 Uhr. Im Einsatz befanden sich die Kräfte der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache, der Einsatzleitdienst, der ehrenamtliche Löschzug Süd sowie zwei RTW und ein Notarzt. Der ehrenamtliche Löschzug Suderwich sicherte den Grundschutz für das Stadtgebiet zur Absicherung weiterer, zeitgleicher Ereignisse von der Feuer- und Rettungswache an der Kurt-Schumacher-Allee aus.

Zur genauen Brandursache und Schadenshöhe ermittelt die Polizei. Das Gebäude ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bewohnbar. Alle Bewohner sowie ein Hund kamen eigenständig anderweitig unter.

