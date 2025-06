Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Manuel Schrader ist neuer Chef der Emmerstedter Feuerwehr

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Helmstedt (ots)

Wechsel an der Spitze der Feuerwehr nun auch vom Rat der Stadt bestätigt. Manuel Schrader ist neuer Chef der Emmerstedter Feuerwehr

Henrik Bangemann erhielt Ernennungsurkunde zum stellvertretenden Ortsbrandmeister

Bereits im Frühjahr 2025 standen bei der Jahreshauptversammlung bei der Freiwilligen Feuerwehr Helmstedt - Ortsfeuerwehr Emmerstedt - umfangreiche Neuwahlen zum Kommando auf der Tagesordnung.

Dabei wurde Hauptlöschmeister Manuel Schrader mit überragender Mehrheit zum neuen Ortsbrandmeister der Emmerstedter Brandschützer gewählt. Er übernimmt das Amt von Brandmeister Matthias Müller, der nach 6 Jahren an der Spitze der Wehr aus gesundheitlichen Gründen zurück getreten ist. Von 2008 bis 2019 bekleidete Matthias Müller bereits das Amt des stellvertretenden Ortsbrandmeisters.

Aufgrund dieser Veränderung im Kommando resultierte im Frühjahr eine weitere Neuwahl. Löschmeister Henrik Bangemann wurde dabei einstimmig zum neuen stellvertretenden Ortsbrandmeister gewählt.

Beide Kameraden wurden am 27. Juni 2025 im Rahmen einer Feierstunde in den Räumlichkeiten der Ortsfeuerwehr Emmerstedt nun auch offiziell ernannt und mit Wirkung vom 01. Juli 2025 in das Ehrenbeamtenverhältnis berufen. Vom Bürgermeister der Stadt Helmstedt Wittich Schobert erhielten sie ihre Ernennungsurkunden. Der Rat der Stadt Helmstedt hatte zuvor in seiner jüngsten Sitzung entsprechende Beschlüsse gefasst.

Die neue Führung bringt bereits viel Erfahrung auf dem Gebiet des Führens einer Feuerwehr mit. Seit Jahren sind beide Kameraden, die auch ausgebildete Zugführer sind, im Kommando tätig. Manuel Schrader war seit 2019 als stellvertretender Ortsbrandmeister eingesetzt.

Der bisherige Ortsbrandmeister Matthias Müller erhielt bereits auf der Jahreshauptversammlung im Frühjahr diesen Jahres viel Dank und Anerkennung für seine bisher geleistete Tätigkeit in der Feuerwehr. 26 Jahre davon mit Führungsaufgaben im Kommando der Ortsfeuerwehr. Zum Abschluss der letzten Versammlung hatte der stellvertretende Kreisbrandmeister Stefan Müller dann auch die ehrenvolle Aufgabe, den noch amtierenden Ortsbrandmeister Matthias Müller aufgrund seiner ganz besonderen Verdienste in der Feuerwehr mit der Ehrennadel in Silber des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen auszuzeichnen.

Beigefügtes Gruppenfoto, von links:

Christian Kahl (Stadtbrandmeister), Manuel Schrader, (neuer Ortsbrandmeister), Wittich Schobert (Bürgermeister der Stadt Helmstedt), Matthias Müller (bisheriger Ortsbrandmeister), Stefan Müller (Abschnittsleiter Nord), Henrik Bangemann (neuer stellvertretender Ortsbrandmeister), Julia Höppner (Leiterin des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung der Stadt Helmstedt)

Original-Content von: Feuerwehr Helmstedt, übermittelt durch news aktuell