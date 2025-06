Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Helmstedt (ots)

16.06.2025, 03:56 Uhr. Helmstedt > Morsleben, B1.

Gemeldet wurde ein Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person im Bereich der Autobahnanschlussstelle Helmstedt Ost. Vor Ort kam ein PKW von der Fahrbahn ab und landete ca. 50 m in einem Waldstück. Eine Person war im Fahrzeug eingeschlossen, eine weitere Person wurde nicht am oder im Fahrzeug angetroffen. Auf dem Rücksitz befand sich ein teils aggressiver Hund, der den Zugang zur Person im Fahrzeug unmöglich machte. In Abstimmung zwischen Notärztin, Feuerwehr und Polizei wurde die Berufsfeuerwehr Wolfsburg mit einem speziellen Fahrzeug zur Tierrettung sowie ein Tierarzt alarmiert. Parallel dazu wurde mittels Drohne der Kreisfeuerwehr Helmstedt der Bereich nach der weiteren Person abgesucht, dazu kam im weiteren Verlauf auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Nach dem der Hund durch den Tierarzt betäubt wurde, konnte dieser gesichert werden und sich im Anschluss um die Person im Fahrzeug gekümmert werden. Dazu wurde mittels hydraulischen Rettungsgerät das Dach abgenommen, um eine möglichst schonende Rettung zu ermöglichen. Die Person wurde befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Die weitere Person wurde bisher nicht aufgefunden. Anschließend wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Weitere Informationen liegen nicht vor. Bei weiteren Rückfragen bitte an die Polizei wenden.

Ortsfeuerwehr Helmstedt. Dauer: ca. 2,5 Stunden. Einsatzleiter: Alexander Kraul. Fotos: Feuerwehr Helmstedt

