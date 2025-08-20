Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Geschwindigkeitsüberwachung auf der B 53

Zell (ots)

Zum Start ins neue Schuljahr wurde durch die Polizeiinspektion Zell eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der B53 in Höhe der Einfahrt zum Schulzentrum durchgeführt. In diesem Streckenabschnitt gilt eine vorgeschriebene Maximalgeschwindigkeit von 70 km/h.

Im Rahmen der Kontrolle wurden in einem Zeitraum von einer Stunde 10 Fahrzeuge mit zum Teil stark überhöhter Geschwindigkeit gemessen.

Das schnellste gemessene Fahrzeug hatte eine Geschwindigkeit von 113 km/h.

