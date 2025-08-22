POL-PDWIL: Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht
Bernkastel-Kues (ots)
In der Zeit zwischen 17.08.2025, 20:30 Uhr und 21.08.2025, 17:00 Uhr, kam es in der Straße "Im Viertheil" zu einer Verkehrsunfallflucht.
Ein in Längsrichtung geparkter Mazda CX 3, Farbe weiß, wurde hierbei vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf der Fahrerseite hinten links beschädigt.
Die Polizei Bernkastel-Kues sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Telefon: 06531-9527-0
pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell