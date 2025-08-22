PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Bernkastel-Kues (ots)

In der Zeit zwischen 17.08.2025, 20:30 Uhr und 21.08.2025, 17:00 Uhr, kam es in der Straße "Im Viertheil" zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein in Längsrichtung geparkter Mazda CX 3, Farbe weiß, wurde hierbei vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf der Fahrerseite hinten links beschädigt.

Die Polizei Bernkastel-Kues sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-9527-0
pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

