Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Tatverdächtige festgenommen - Diebstähle auf Friedhof

Steinfurt (ots)

Nach einem Diebstahl auf dem Friedhof in Ochtrup-Langenhorst haben wir vier Tatverdächtige vorläufig festnehmen können.

Ein Zeuge informierte die Polizei am Donnerstagmorgen (14.08.), dass Personen gegen 07.00 Uhr über den Friedhof laufen und vermutlich Metallfiguren von den Gräbern entwenden. Die sofort eingesetzten Kollegen trafen dann auch in der Nähe des Friedhofs auf die vier Tatverdächtigen.

Auf dem Friedhof konnten anschließend etwa 30 Gräber festgestellt werden, bei denen Gegenstände entwendet wurden. Die waren in der Nähe zum Abtransport gelagert.

An dem Fahrzeug der Tatverdächtigen waren falsche Kennzeichen angebracht. Der Fahrer besaß außerdem keine gültige Fahrerlaubnis.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die vier Männer auch für zwei Diebstähle in Steinfurt in Frage kommen könnten. Gegen zwei der Tatverdächtigen wurde vom zuständigen Richter Untersuchungshaft angeordnet. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an.

Weitere Geschädigte melden sich bitte bei der Polizeiwache in Ochtrup, Telefon 02553/93 56 41 55.

