Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Einbruch in Gartenhütte

Hopsten (ots)

Unbekannte Täter haben sich zwischen Sonntag (17.08.), 23.00 Uhr und Montag (18.08.), 08.45 Uhr Zugang zu einer Gartenhütte an der Straße Marktplatz verschafft.

Die Täter entwendeten aus der Gartenhütte eine X-Box und einen Metalldetektor. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Zeugen, die Hinweise zu diesem Einbruch geben können, melden sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

