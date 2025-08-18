Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Diebstahl aus Kfz

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitag (15.08.), 20.00 Uhr bis Samstag (16.08.), 08.15 Uhr in einen Audi A 4 eingestiegen.

Das Fahrzeug war auf dem Grünen Weg in Höhe der Hausnummer 13 geparkt. Wie die Täter in das Auto gelangten, ist noch unklar. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie einen geringen zweistelligen Bargeldbetrag.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Steinfurt, 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell