PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Messenger-Betrug

Rheine (ots)

Am Freitag (15.08.) ist eine 24-jährige Frau aus Rheine Opfer eines Messenger-Betrugs geworden.

Sie erhielt auf ihrem Handy eine Nachricht, in der stand, dass das Sicherheitsverfahren ihres Kontos erneuert werden müsse. Die Frau klickte daraufhin den mitgesandten Link an und wurde auf eine Internetseite geleitet, die so aussah, wie die ihres Geldinstitutes. Sie gab dort, wie gefordert, ihr Passwort und den dazugehörigen Net-Key ein. Kurz darauf erhielt sie die Meldung, dass von ihrem Konto ein geringer vierstelliger Euro-Betrag abgebucht worden war.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche. Klicken Sie niemals auf Links, die Ihnen unaufgefordert von unbekannten Nummern per Messenger auf Ihr Handy geschickt werden. Informieren Sie sich persönlich bei dem angeblichen Absender und fragen Sie nach, ob tatsächlich ein Problem mit ihrem Konto besteht. So klärt sich ein Betrugsversuch schnell auf und es entsteht kein Schaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 09:22

    POL-ST: Hörstel, Einbruch in Wohnhaus

    Hörstel (ots) - Unbekannte Täter sind am Freitag (15.08.) zwischen 12.00 Uhr und 21.00 Uhr in ein Wohnhaus an der Kanalstraße eingestiegen. Das Haus liegt zwischen der Westfalenstraße und der Angerstraße. Wie die Täter in das Haus gelangten, ist noch unklar. Nach ersten Ermittlungen entwendeten die Unbekannten diverse Gegenstände. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Die ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 09:19

    POL-ST: Greven, Einbruch in Wohnhaus

    Greven (ots) - Am Freitag (15.08.) sind unbekannte Täter in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 20.00 Uhr in ein Wohnhaus an der Raiffeisenstraße, Ecke Hansaring eingestiegen. Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen die Terrassentür des Hauses auf. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume. Dabei öffneten sie diverse Schränke und durchwühlten diese. Ob die Unbekannten etwas entwendet haben, war bei der ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 02:14

    POL-ST: Brand in kommunaler Unterbringungseinrichtung in Neuenkirchen

    Steinfurt (ots) - Um 00:30 Uhr wurde der Feuerwehr ein aktiver Rauchmelder und ein Zimmerbrand in der kommunalen Unterbringungseinrichtung in der Mesumer Straße in Neuenkirchen gemeldet. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand der Dachstuhl des Hauses in Vollbrand. Alle anwesenden Bewohner konnten die Unterkunft nach gegenwärtigen Erkenntnissen unverletzt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren