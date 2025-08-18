Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Messenger-Betrug

Rheine (ots)

Am Freitag (15.08.) ist eine 24-jährige Frau aus Rheine Opfer eines Messenger-Betrugs geworden.

Sie erhielt auf ihrem Handy eine Nachricht, in der stand, dass das Sicherheitsverfahren ihres Kontos erneuert werden müsse. Die Frau klickte daraufhin den mitgesandten Link an und wurde auf eine Internetseite geleitet, die so aussah, wie die ihres Geldinstitutes. Sie gab dort, wie gefordert, ihr Passwort und den dazugehörigen Net-Key ein. Kurz darauf erhielt sie die Meldung, dass von ihrem Konto ein geringer vierstelliger Euro-Betrag abgebucht worden war.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche. Klicken Sie niemals auf Links, die Ihnen unaufgefordert von unbekannten Nummern per Messenger auf Ihr Handy geschickt werden. Informieren Sie sich persönlich bei dem angeblichen Absender und fragen Sie nach, ob tatsächlich ein Problem mit ihrem Konto besteht. So klärt sich ein Betrugsversuch schnell auf und es entsteht kein Schaden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell