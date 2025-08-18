Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Wohnhaus

Greven (ots)

Am Freitag (15.08.) sind unbekannte Täter in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 20.00 Uhr in ein Wohnhaus an der Raiffeisenstraße, Ecke Hansaring eingestiegen.

Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen die Terrassentür des Hauses auf. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume. Dabei öffneten sie diverse Schränke und durchwühlten diese. Ob die Unbekannten etwas entwendet haben, war bei der Anzeigenaufnahme noch unklar.

Zeugen, die Hinweise zu diesem Einbruch geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell