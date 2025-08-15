PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ST: Ochtrup - Schwerer Verkehrsunfall mit Sperrung der B54 zwischen AS Gronau/Heek und AS Langenhorst in beiden Richtungen

Ochtrup (ots)

Aktuell hat sich in Ochtrup auf der B 54 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Rettungskräfte der Feuerwehr und die Polizei sind vor Ort. In diesem Zusammenhang ist die B 54 zwischen den Anschlussstellen Gronau/Heek und Langenhorst in beiden Richtungen komplett gesperrt. Diese Sperrung wird vermutlich noch mehrere Stunden andauern.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

