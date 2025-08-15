Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Auto aufgebrochen - Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Unbekannte haben zwischen Mittwoch (13.08.2025), 20.30 Uhr und Donnerstag (14.08.2025), 08.10 Uhr, einen Pkw aufgebrochen.

Der Audi A4 Avant war an der Straße Woort Ecke Ernst-Mummenhoff-Straße abgestellt. Die Täter verschafften sich auf noch ungeklärte Weise Zugang zu dem Auto. Dann durchsuchten sie die Mittelkonsolen- und Handschuhfächer. Beute konnten sie - nach bisherigen Ermittlungen - nicht machen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Fall geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/93 06 44 15.

