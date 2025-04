POL-HAM: Sitzung des Polizeibeirats - Vorstellung des VU-Teams des PP Dortmund

Hamm-Heessen (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, 06. März, vom 0 Uhr bis 11 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Magnolienstraße an insgesamt fünf Pkw das hintere Kennzeichen. In allen Fällen montierten die unbekannten Täter das hintere Fahrzeugkennzeichen ab und schnitten die HU-Plakette heraus. Anschließend ...

mehr