Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Einbruch in Bäckerei - Zeugin informiert Polizei

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter sind am frühen Donnerstagmorgen (14.08.) in eine Bäckerei an der Ledder Dorfstraße eingestiegen. Eine Zeugin hörte gegen 04.05 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Bereich der Bäckerei und informierte die Polizei.

Nach ersten Ermittlungen sind die Täter gewaltsam über eine Seitentür in die Räumlichkeiten gelangt. Nach ersten Schätzungen erbeuteten die Täter Bargeld im mittleren dreistelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise nimmt die Wache in Lengerich entgegen, Telefon 05481/9337-4515.

