Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Zwischen Mittwoch (13.08.2025), 07.30 Uhr und Donnerstag (14.08.2025), 09.00 Uhr, haben Unbekannte einen Pkw aufgebrochen.

Der VW Golf stand in der Einfahrt eines Hauses in der Kleiststraße. Die Täter gelangten auf noch ungeklärte Weise durch die Beifahrertür in das Auto und durchwühlten das Handschuhfach. Ob etwas entwendet wurde ist noch unklar.

Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Lengerich unter der Telefonnummer 05481/93 37 45 15.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

